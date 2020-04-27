МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Газпромбанк в рамках новой госпрограммы начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% на новостройки, говорится в сообщении банка.

"Газпромбанк начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% годовых в рамках новой программы госсубсидирования, при этом процентная ставка распространяется на весь срок кредита. Программа с господдержкой действует при приобретении недвижимости на первичном рынке", — сказано в сообщении.

Отмечается, что условия программы действуют при оформлении личного страхования заемщика.

Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Правительство РФ на прошлой неделе приняло соответствующее постановление. Некоторые банки стали принимать заявки по этой программе, не дожидаясь постановления правительства.

Льготную ипотеку можно будет взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на ипотеку до 8 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 миллионов рублей в других регионах страны. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, клиент может для этой цели полностью или частично использовать средства материнского капитала.