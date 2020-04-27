МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Треть крупных российских системных предприятий, чей кредитный портфель в банках составляет примерно 10 триллионов рублей, могут испытать проблемы с выплатой кредитов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Крупные системные предприятия, которые находятся в очень непростой ситуации, — примерно 10 триллионов рублей портфель банковского сектора — мы сделали стресс-тесты, примерно треть из них не прошли этот стресс-тест. Это те предприятия, которые не смогут самостоятельно выполнять обязательства перед банками", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Греф добавил, что кредитный портфель малого и среднего бизнеса, который уже попал под влияние кризиса, составляет 3 триллиона рублей.