МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, в рамках которой россияне будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать присущие ипотеке риски, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, которая позволит российским кредиторам предлагать населению простой, понятный и прозрачный с точки зрения затрат на его обслуживание ипотечный продукт. Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке", — сказано в сообщении.

ЦБ предлагает самим кредиторам за свой счет страховать предмет залога, а также жизнь и здоровье заемщика при розничном ипотечном кредитовании. При этом банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования, указывает регулятор.

В настоящее время при получении ипотечных кредитов заемщики, как правило, должны застраховать от рисков ущерба и утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также в большинстве случаев — свою жизнь и здоровье, снижая таким образом риски ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору.