МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сбербанк видит рост необходимости в реструктуризации кредитов крупнейших компаний, в текущем месяце получил 105 заявок от них, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"В текущей ситуации растёт необходимость в реструктуризации кредитов, в том числе по крупнейшим корпоративным заемщикам. Очевидно, что самые крупные компании ожидают, какие меры будут включены в новый пакет господдержки", — сказал он журналистам.

"Мы получили уже 105 заявок от крупнейших клиентов и реструктурировали кредиты 44 компаний, 61 заявка в проработке. Текущий остаток ссудной задолженности по реструктурированным кредитам — 906 миллиардов рублей", — указал Попов.

При этом зампред правления банка отметил, что с рядом крупнейших компаний из отраслей авиа- и транспортной инфраструктуры, в частности, аэропортами, а также из сфер коммерческой недвижимости, гостиничного бизнеса, туризма, торговли непродовольственными товарами Сбербанк обсуждает реструктуризацию.