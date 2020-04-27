МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Возможная реализация идеи Банка России освободить россиян от необходимости самостоятельно страховать присущие ипотеке риски и переложить это на кредитора приведет к тому, что банки будут закладывать свои потери в ставках кредита, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Ранее стало известно, что Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, в рамках которой россияне будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать присущие ипотеке риски.

ЦБ предлагает самим кредиторам за свой счет страховать предмет залога, а также жизнь и здоровье заемщика при розничном ипотечном кредитовании. При этом банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования, указывает регулятор.

Как отметил гендиректор компании "Русипотека" Альберт Ипполитов, инициатива ЦБ еще будет обсуждаться с банковским сообществом, так как требует разъяснений в части реализации.

"Наверняка, конечная редакция претерпит значительные изменения, поскольку банки вряд ли будут согласны с такой постановкой вопроса. С точки зрения заемщика, это замечательно. Быть застрахованным и не заплатить за это. С точки зрения банка оплата страховых взносов — это дополнительные расходы, которые он включит в ставку. В итоге все равно финансовая нагрузка ляжет на заемщика", — комментирует Ипполитов..

Он добавил, что данная мера могла бы быть в числе мер по поддержке ипотечного рынка при условии участия государства полностью или частичного возмещения банкам страховых взносов при условии неувеличения ставок.

С мнением Ипполитова солидарен и независимый ипотечный эксперт Сергей Гордейко. "Страхование — это обязательная мера, и перекладывать страхование рисков на банки нельзя. Если государство хочет помочь заемщикам, оно должно само на 100% субсидировать этот страховой платеж", — говорит он.