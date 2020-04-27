МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Восточный" по МСФО в прошлом году снизилась на 15,3% по сравнению с 2018 годом и составила 6,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах банка.

Чистый процентный доход банка за 2019 год (после изменения резервов под кредитные убытки) снизился на 10,5%, до 11,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения уменьшилась за год на 11,8%, до 7,9 миллиарда рублей.

Активы банка за год уменьшились на 17,2% и на 31 декабря 2019 года составили 193,8 миллиарда рублей. Обязательства банка снизились на 22% и на конец года составили 164,3 миллиарда рублей.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, банк "Восточный" на 1 марта занимал в российской банковской системе 38-е место с активами в размере 260,1 миллиарда рублей.