МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам первого квартала текущего года сократила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 2,508 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,09 доллара против 0,21 доллара в январе-марте 2019 года. Операционная прибыль банковской группы за отчетный период уменьшилась в 2 раза — до 2,808 миллиарда долларов.

Чистый процентный доход группы составил 7,612 миллиарда долларов, увеличившись на 1,9% в годовом выражении. Выручка сократилась на 5% — до 13,686 миллиарда долларов. Прибыль до налогообложения составила 3,229 миллиарда долларов, уменьшившись в 1,9 раза в годовом выражении.

"Экономическое влияние пандемии Covid-19 на наших клиентов стало основной движущей силой изменений в наших финансовых показателях с начала года", — прокомментировал результаты генеральный директор группы Ноэль Куинн (Noel Quinn), чьи слова приводятся в релизе.

HSBC также отмечает, что из-за влияния пандемии планирует сократить операционные расходы. В течение 2020 года группа будет оценивать влияние кризиса Covid-19 и соответственно пересматривать финансовые показатели и собственный бизнес-план.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).