МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Дом.РФ" предлагает втрое увеличить совокупный объем средств, который будет направлен на выкуп квартир в целях поддержки строительной отрасли, — до 150 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Как уточняется в пресс-релизе, 50 миллиардов рублей из них будут обеспечены государственными гарантиями, предоставленными компании министерством финансов РФ в рамках исполнения получения президента Владимира Путина.

Ранее президент России Владимир Путин инициировал ряд мер по стабилизации строительной отрасли в России на фоне кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции и девальвации рубля на из-за падения нефтяных цен. В частности, он предложил ввести ипотеку для всех покупателей жилья по ставке в 6,5%, а также субсидировать проектное финансирование для застройщиков и предоставить корпорации "Дом.РФ" госгарантии Минфина в размере 50 миллиардов рублей на привлечение кредитов для выкупа у застройщиков нераспроданных квартир.

Предложения о расширении программы еще на 100 миллиардов рублей направлены в Минстрой и Минфин, уточняется в материалах "Дом.РФ".

"Предполагается, что "Дом.РФ" сможет напрямую выкупать у застройщиков квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью, с условием, что дома должны быть введены до 30 июня 2021 года", — поясняется в сообщении.

Компания считает, что может быть выкуплено до 3 миллионов квадратных метров. Для реализации программы "Дом.РФ" собирается создать закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Предполагается, что минимальная сумма сделки между фондом и застройщиком составит 100 миллионов рублей.

"Меры поддержки будут носить федеральный масштаб, они коснутся строительных компаний, которые испытывают трудности, в разных субъектах Российской Федерации. Прежде всего, выкуп квартир у застройщиков в текущих условиях станет дополнительной поддержкой тех игроков рынка, которые не могут обеспечить планируемые темпы реализации из-за сложившейся экономической ситуации, когда спрос может снизиться из-за пандемии коронавируса. Это позволит не только поддержать рынок, но и способствует исполнению задач, предусмотренных национальным проектом "Жилье и городская среда", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректоры "Дом.РФ" Виталия Мутко.

Минстрой России оценивал площадь квартир в новостройках, которые "Дом.РФ" сможет выкупить на госгарантии в 50 миллиардов рублей, в 700 тысяч квадратных метров. В ведомстве рассказывали РИА Недвижимость, что планируется приобретать квартиры в домах с готовностью не ниже 80%.