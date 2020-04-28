МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ВТБ в первом квартале нарастил выдачу кредитов физлицам на 8% — до 383 миллиардов рублей, при этом банк увеличил свою долю на рынке по объему привлеченных средств населения на 0,3 процентного пункта — до 14,4%, сообщила пресс-служба кредитной организации во вторник.

"По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил продажи кредитных продуктов для физических лиц на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 383 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Портфель розничных кредитов вырос на 3% – до 3,38 триллиона рублей, продемонстрировав положительную динамику по всем основным направлениям бизнеса. Доля ВТБ на рынке кредитования составила 18,5%.

Банк отмечает, что наиболее заметный рост в сегменте потребительского кредитования в первом квартале показала ипотека. Портфель жилищных кредитов ВТБ вырос на 3,5% — до 1,74 триллиона рублей. При этом объем выдач увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 190 миллиардов рублей.

Портфель кредитов наличными по итогам квартала достиг 1,39 триллиона рублей, увеличившись на 2,5%, кредитных карт – 124 миллиардов рублей (+3%), портфель автокредитов сохраняется на уровне около 120 миллиардов рублей. Объем выданных потребительских (около 180 миллиардов рублей) и автокредитов (более 16 миллиардов) сопоставим с результатами первого квартала прошлого года.

"По объему привлеченных средств физлиц ВТБ продолжает наращивать свою долю на рынке, в первом квартале она увеличилась на 0,3 процентного пункта, достигнув 14,4%", — сообщила пресс-служба.

Портфель с учетом инвестиционных продуктов за январь-март вырос на 7% — до 5,77 триллиона рублей. Наибольший рост в классическом привлечении — более 15% — показали средства до востребования. Портфель инвестпродуктов ВТБ вырос на 19% — до 1,25 триллиона рублей. За первые три месяца клиенты ВТБ открыли более 205 тысяч новых брокерских счетов, что кратно превышает результат годичной давности.

"Потребительская активность клиентов заметно выросла к концу первого квартала, многие заемщики стремились провести свои сделки и оформить нецелевые кредиты до введения режима самоизоляции. В результате по отдельным сегментам в марте мы установили исторический рекорд по объему выдач", – приводит пресс-служба комментарий зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова.