МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги пакеты акций рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА", а также долю участия в Национальном рейтинговом агентстве, сообщила пресс-служба банка.

"На торги выставлено три лота: 3,7% акций АО "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА), 9,9% акций АО "Эксперт РА" и 9,9%-ная доля участия в АО "Национальное рейтинговое агентство", — указано в сообщении.

Добавляется, что заявки на участие в торгах принимаются с 27 апреля по 28 мая, аукцион состоится 4 июня на площадке Росэлторг.

"В рамках стратегии по работе с активами банк подготовил к продаже пакеты акций рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА", а также долю участия в Национальном рейтинговом агентстве. Все процедуры, сопутствующие реализации, максимально прозрачны: оценку стоимости акций провели независимые оценочные компании, а продажа пройдет в форме аукциона на повышение", — подчеркнули в пресс-службе банка непрофильных активов.