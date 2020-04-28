МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банки подали на недельном депозитном аукционе ЦБ РФ заявки на 663,1 миллиарда рублей при лимите размещения средств в 410 миллиардов, сообщил регулятор.

В аукционе приняло участие 212 кредитных организаций.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 4,9% до 5,5% годовых. Объем привлеченных денежных средств составил 410 миллиардов рублей. Ставка отсечения по итогам аукциона составила 5,42% годовых, средневзвешенная ставка — 5,38% годовых.