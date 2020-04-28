МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России просит депутатов Госдумы внести законодательные изменения, которые позволили бы сниженным взносам в систему страхования вкладов со стороны банков действовать сразу и даже распространяться на предыдущие периоды, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в нижней палате парламента.

"Также в качестве меры поддержки банков, чтобы банки, в свою очередь, могли поддерживать заемщиков, мы решили снизить взносы в систему страхования вкладов со стороны банков, но, к сожалению, это снижение действует по закону только через 45 дней. Мы просили бы вас внести изменения, чтобы это облегчение для банков могло действовать сразу и даже распространяться на предыдущие периоды", — приводится заявление главы ЦБ на сайте регулятора.

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) ранее принял решение с третьего квартала снизить ставку страховых взносов российских банков в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета директоров снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов – до 25% с 50% и до 300% с 500% базовой ставки соответственно.