МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Продолжение наращивания российскими банками поддержки заемщиков на фоне неблагоприятной ситуации в экономике из-за распространения коронавируса может привести к росту рисков для финансовой системы, чтобы не допустить этого, важно расширять механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Те меры, которые принимают Банк России, правительство, помогают также получать новые кредиты, в первую очередь на неотложные нужды. Но надо понимать, что для банков это не проходит даром, на них ложится часть убытков. … Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы или банки не смогут наращивать кредитование. И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется", — сказала она.

"Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий", — добавила глава ЦБ.

Российские банки в настоящее время реализуют ряд программ по реструктуризации кредитов россиянам и бизнесу. Глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что только кредитные каникулы для населения будут стоить банкам 160 миллиардов рублей.