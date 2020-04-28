МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российские банки на фоне неблагоприятной ситуации в экономике из-за коронавируса не будут испытывать трудностей с фондированием, даже с учетом возможного небольшого снижения вкладов населения в будущем, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не ожидаем, что банковский сектор будет испытывать трудности с фондированием, даже с учетом возможного небольшого снижения вкладов физических лиц в будущем", — сказала она в ходе совещания по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Набиуллина также сообщила, что Банк России ожидает роста проблемных кредитов и просрочки.

"Мы ожидаем, к сожалению, роста просрочки и проблемных кредитов. Большой объем кредитов будет реструктурирован как в рамках каникул, предусмотренных законом, в рамках предложений президента, так и в рамках собственных программ банков", — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что в настоящее время наиболее уязвимыми заемщиками, чьи доходы сильно упали, являются граждане, (по оценке ЦБ, это более половины заемщиков банков), большая часть малого и среднего бизнеса, а также компании пострадавших отраслей.

По предварительным оценкам, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 триллионов рублей, или около трети совокупного кредитного портфеля банков.

Глава Сбербанка Герман Греф накануне заявил, что треть крупных российских системных предприятий, чей кредитный портфель в банках составляет примерно 10 триллионов рублей, могут испытать проблемы с выплатой кредитов.