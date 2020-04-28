МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы заявила, что из 150 миллиардов рублей, выделенных ЦБ на кредиты бизнесу для выплаты зарплат, израсходовано только 35,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Во вторник состоялась видеоконференция председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутатов ГД с Набиуллиной.

"Я задал вопрос по кредитованию предприятий, прежде всего малого и среднего бизнеса, для получения беспроцентного кредита от банков для выплаты заработной платы… Набиуллина назвала такую цифру: 150 миллиардов рублей было зарезервировано, на сегодняшний день 35 с половиной миллиардов всего лишь истрачено из этой резервной суммы", — сказал Миронов по итогам встречи.

Ранее Банк России направил 150 миллиардов рублей на поддержку кредитования банками субъектов малого и среднего бизнеса с целью бесперебойной выплаты ими зарплат сотрудникам.