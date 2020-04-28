МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Акционеры Московской биржи приняли решение направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 18,052 миллиарда рублей, или 7,93 рубля на акцию, говорится в сообщении Мосбиржи.

"Выплатить по результатам 2019 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО "Московская Биржа" на общую сумму 18 051 863 561,94 рубля. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,93 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов)", — говорится в сообщении.

"Распределить всю чистую прибыль ПАО "Московская Биржа", полученную по результатам 2019 года, в размере 15 703 175 385,53 рубля на выплату дивидендов… Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 348 688 176,41 рубля на выплату дивидендов",- уточняется в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закроется 15 мая.

По итогам 2018 года акционеры Мосбиржи приняли решение направить на выплату дивидендов 17,528 миллиарда рублей, или 7,7 рубля на акцию.