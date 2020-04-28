МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Законопроект о расширении системы страхования вкладов будет внесен на рассмотрение в Госдуму 12 мая, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами заявила о необходимости расширить систему страхования вкладов на счета социально значимых некоммерческих организаций (НКО) и счета ТСЖ на капремонт.

"Звучала тема АСВ, мы подготовили законопроект, думаю, мы его 12 мая вынесем на рассмотрение, по расширению перечня субъектов, которые подпадают под систему страхования, увеличению суммы возмещения по отдельным категориям граждан", — сказал он по итогам совещания главы ЦБ с депутатами.

Аксаков добавил, что в этом же законопроекте будет прописано право Агентства по страхованию вкладов сразу устанавливать для банков сниженные взносы в систему страхования вкладов.

Совет директоров АСВ на минувшей неделе принял решение с третьего квартала снизить ставку страховых взносов российских банков в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) до 0,1% с 0,15%. Набиуллина в ходе встречи также просила депутатов внести законодательные изменения, которые позволили бы сниженным взносам в систему страхования вкладов со стороны банков действовать сразу и даже распространяться на предыдущие периоды.