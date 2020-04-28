МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Средства в рамках кредитной линии банка развития БРИКС можно будет использовать для восстановления стран после пандемии коронавируса, эти 15 миллиардов долларов станут хорошим подспорьем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсуждали деятельность нового банка развития БРИКС. В рамках банка принято принципиальное решение о создании специального кредитного инструмента для финансирования проектов по экономическому восстановлению в странах БРИКС. Совокупно на эти цели предполагается направить до 15 миллиардов долларов США. Считаем, что это должно быть очень хорошим подспорьем на этапе выхода экономик наших государств из кризисного состояния и возобновления полноценной хозяйственной деятельности", — заявил Лавров на брифинге по итогам онлайн-встречи глав МИД БРИКС.

Ранее сообщалось, что новый банк развития БРИКС создаст Фонд экстренной помощи для оказания странам-членам поддержки в экономическом восстановлении и выходе из кризиса, связанного с пандемией COVID-19.