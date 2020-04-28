МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Группа депутатов из "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму пакет из двух законопроектов, допускающий переуступку прав по потребительским и ипотечным кредитам и микрозаймам лишь между банками и только с письменного согласия заемщика, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Первый законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс, а второй – сопутствующие поправки в законы "Об ипотеке (залоге недвижимости)", "О потребительском кредите (займе)" и "О банках и банковской деятельности". Эти изменения будут "способствовать обеспечению защиты прав граждан-должников посредством установления четкого правового регулирования данной сферы и вытеснению с рынка коллекторов, ведущих недобросовестную деятельность по взысканию долгов с граждан", считают авторы законодательной инициативы.

Эсеры обратили внимание на наличие, по их мнению, проблемы внедоговорных и, зачастую, незаконных действий третьих лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности (то есть, коллекторов). "В условиях экономического кризиса, повышения уровня безработицы, снижения реальных располагаемых доходов населения указанная проблема становится особенно острой", — отмечают они.

Поэтому законопроектами предлагается запретить уступку права (требования) третьим лицам по договору потребительского кредита (займа), договору микрозайма или договору об ипотеке (залоге недвижимости) третьим лицам, которые заключены с гражданами в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Исключение предусмотрено только для уступки права (требования) одной кредитной организацией другой и лишь с согласия должника, выраженного в письменной форме. "Таким образом, договор цессии может быть заключен только между кредитными организациями и при наличии письменного согласия должника", — подчеркивают разработчики документа.

Одновременно вносятся изменения в порядок взыскания просроченной задолженности на основании агентского договора. В частности, предусматривается закрепление особенностей такого договора, заключаемого с целью возврата задолженности по договору потребительского, ипотечного займа или по обеспеченному ипотекой обязательству. В этих случаях, согласно законодательной инициативе, агентом сможет выступать только банк, а действия, направленные на возврат задолженности, могут совершаться только от имени и за счет первоначального кредитора.