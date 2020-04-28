МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить программы поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса посредством создания механизмов выкупа дополнительных объемов госдолга РФ крупнейшими банками.

Костин во вторник принял участие в совещании председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной по вопросам банковской деятельности.

"Мне кажется, опасно было бы корректировать бюджет в сторону уменьшения расходов по ключевым программам. Мне кажется, что вот здесь, прежде всего, должен быть госдолг. И вот возможность увеличения госдолга на 5-6 триллионов имеется. Банки, по крайней мере ВТБ и Сбербанк, готовы в таких схемах участвовать при поддержке Центрального банка", — передает слова Костина пресс-служба банка.

"Я считаю, что необходимо, в первую очередь, поддерживать предприятия, поддерживать занятость, заработные платы. Это самая главная задача сегодня, чтобы люди могли работать, когда закончится самоизоляция, получать зарплату и кормить свои семьи", — пояснил глава ВТБ.

Он также сообщил, что ВТБ в связи с коронавирусом реструктурировал долги физических лиц уже примерно на 110 миллиардов рублей, компаний – на 770 миллиардов рублей. "В целом по банку ВТБ, если брать физических лиц, то это 120 тысяч клиентов, которые получили реструктуризацию долгов примерно на 110 миллиардов рублей. А по компаниям это 770 миллиардов рублей, из них 130 миллиардов – кредиты малого и среднего бизнеса", — передает слова Костина пресс-служба банка.

"Уровень удовлетворения заявок на кредитные каникулы от граждан составляет 84,7%, из них по ипотеке – 91,18%, по не ипотечным – 65,5%", — отметил банкир.