МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России направил в следственные органы материалы по УК "Капиталъ Эссет Менеджмент" после проведенного обследования компании и установлении в действиях ее должностных лиц признаков причинения ущерба владельцам инвестиционных паев, говорится в сообщении регулятора.

"В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами управляющей компании (ООО "Капиталъ Эссет Менеджмент" – ред.) финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", — говорится там же.

Временная администрация по управлению управляющей компанией ООО "Капиталъ Эссет Менеджмент" была назначена приказом ЦБ в ноябре 2019 года в связи с аннулированием у компании лицензии по управлению инвестфондами, паевыми инвестиционными фондами и НПФ, проясняется в пресс-релизе.

По результатам обследования УК временная администрация установила наличие в действиях должностных лиц управляющей компании признаков причинения ущерба владельцам инвестпаев. Кроме того, временная администрация установила наличие признаков вывода недвижимости из состава ипотечного покрытия, указывается релизе.

Также временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Например, должностными лицами УК временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация, в том числе учредительные и правоустанавливающие документы, принадлежащие и вверенные компании материальные и иные ценности, а также необходимая информация и документы в отношении имущества и обязательств.

На сайте "Капиталъ Эссет Менеджмент" указывается, что компания специализировалась на создании и управлении ЗПИФ недвижимости и ипотечными сертификатами участия (ИСУ) для реализации девелоперских, строительных и рентных проектов.