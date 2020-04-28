МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг Альфа-банка на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "В", прогноз также стабильный.

"Мы подтвердили рейтинги, потому что видим, что профиль консолидированного риска группы остается устойчивым к неблагоприятным условиям работы", — объясняет рейтинговое действие агентство, уточняя, что неблагоприятные условия вызваны распространением коронавируса, падением цен на нефть и общим экономическим спадом.

Кроме того, агентство полагает, что прибыльность банка в этом году будет находиться под давлением, хотя банк все равно сможет сохранить прибыльность в течение следующих 12-18 месяцев.

S&P уточняет, что негативное рейтинговое действие маловероятно, поскольку для этого требуется ухудшение кредитоспособности эмитента и снижение рейтинга России. Положительное рейтинговое действие в настоящее время также маловероятно.