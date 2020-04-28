МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Совет директоров АКРА принял решение назначить генеральным директором агентства Михаила Сухова, который ранее занимал должность зампреда Центрального банка, говорится в сообщении рейтингового агентства.

С 1993 по 2016 год Сухов работал на разных должностях в ЦБ РФ, в частности, четыре года занимал пост заместителя председателя. В 2016–2018 годах был заместителем президента-председателя правления ВТБ. Является профессором Банковского института Высшей школы экономики. Окончил экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, имеет степень кандидата экономических наук, является заслуженным экономистом РФ.

"Колоссальный опыт работы Михаила Сухова с национальными регуляторными структурами и крупнейшими финансовыми организациями поможет АКРА выйти на новый качественный уровень", — заявил председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон.

"Я благодарен совету директоров АКРА за оказанное мне доверие и рад стать частью команды профессионалов мирового уровня. За короткий срок с момента создания АКРА удалось достичь серьезных результатов, заслужить высокий уровень репутации и авторитета. Вместе с тем у Агентства еще очень большой потенциал, и я приложу все усилия, чтобы помочь его раскрыть", — приводит агентство слова Сухова.

В числе своих основных задач он назвал существенное наращивание клиентского портфеля, расширение покрытия экспертизой по кредитному риску новых секторов, а также развитие нерейтинговых услуг.

После того как в январе 2019 года агентство покинула его основатель Екатерина Трофимова, временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен бывший управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий. В ноябре совет директоров АКРА назначил гендиректором бывшего топ-менеджера консалтинговых компаний Boston Consulting Group и Oliver Wyman Максима Богдашкина.