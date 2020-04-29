МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, приходящийся на акционеров, по итогам первого квартала 2020 года составил 43 миллиона евро против прибыли в 97 миллионов евро годом ранее, следует из финансовой отчетности банка.

В то же время прибыль до налогообложения за квартал составила 206 миллионов евро, что на 29,5% ниже показателя годичной давности.

Выручка почти не изменилась и составила 6,35 миллиарда евро против 6,351 миллиарда евро годом ранее. Аналитики ждали выручку на уровне 5,67 миллиарда евро.

Наибольшая доля выручки пришлась на инвестиционное подразделение Deutsche Bank — 2,24 миллиарда евро, что на 18% выше показателя годичной давности.

"В нынешнем кризисе мы продемонстрировали уверенные результаты и продемонстрировали хорошие показатели в том, что касается поддержки наших клиентов во всех основных сферах деятельности", — приводятся в отчетности слова исполнительного директора Deutsche Bank Кристиана Сьювинга (Christian Sewing).

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.