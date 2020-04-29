МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ, Алсу Гараева. Россия уверенно мчится по безналичным рельсам: держатели карт все реже расплачиваются наличными за привычные товары и услуги, с нетерпением ждут начала перевода зарплат по номеру телефона и требуют от банков возможности быстро и относительно недорого отправлять деньги за рубеж. Свои коррективы в изменение платежного поведения россиян внесла и новая коронавирусная инфекция. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью агентству "Прайм" рассказал, как компания справляется с этими вызовами, что изменилось для платежной системы с началом пандемии коронавируса, и какие платежные новинки подготовили российские банки для своих клиентов.

- Карта "Мир" работает в России уже почти пять лет. Как за это время изменились совершаемые по картам операции, кто на сегодня является основным держателем карты "Мир", как за это время изменился профиль вашего клиента?

— Эмиссия "Мира" по состоянию на начало апреля превышала 77 миллионов карт, и аудитория держателей этих карт максимально широкая – как и обладателей карт других платежных систем. Соотношение карт, полученных бюджетниками и оформленных самостоятельно, в рамках коммерческой эмиссии, сегодня находится на уровне примерно 60% на 40%, и мы продолжаем работать над тем, чтобы привести коммерческую составляющую эмиссии к 50%.

- Как на фоне коронавируса изменилось платежное поведение держателей карт, величина среднего чека в целом и в разрезе отдельных категорий?

— Безусловно, сложившаяся ситуация не может не сказаться на платежном поведении россиян. Мы видим, что у держателей всех карт, не только "Мир", количество офлайн-транзакций в ряде сегментов снижается и растет число онлайн-покупок. Например, по картам "Мир" доля межбанковских операций в онлайне в апреле выросла на 25% по сравнению с мартом. Самыми востребованными категориями, в которых совершается больше всего покупок по банковским картам всех платежных систем, остаются супермаркеты и аптеки, а вот традиционно высокое число оплат в городском транспорте и доставок еды через различные сервисы снижается.

Мы сравнили данные по межбанковским транзакциям по всем банковским картам за первые две недели февраля этого года, когда в жизни россиян еще ничего не изменилось, а все покупки и платежи совершались в привычном режиме, и первые две недели апреля, когда уже вступил в силу режим самоизоляции. И увидели, что в POS-терминалах супермаркетов число операций снизилось со 162 миллионов до 150 миллионов, а средний чек, напротив, вырос с 554 рублей до 693 рублей. При этом число онлайн-заказов в супермаркетах выросло с 1,5 миллионов до 2,3 миллионов, а средний чек таких покупок вырос с 2000 рублей до 2900 рублей.

В аптеках ситуация аналогичная – число POS-операций упало с 19,5 до 17,3 миллионов, средний чек вырос с 605 до 655 рублей, а число онлайн-заказов выросло практически в четыре раза.

Что касается привычной для многих категории доставки еды через различные сервисы, то число оплат таких заказов снизилось с 74,2 миллионов до 22,2 миллионов. При этом в полтора раза выросла доля оплат таких заказов в онлайне, а не через POS-терминал при доставке, средний чек таких онлайн-покупок вырос с 892 рублей до 991 рубля. Серьезный спад наблюдается, по понятным причинам, и в городском транспорте – число оплат по банковским картам здесь снизилось с 36,7 миллионов до 10 миллионов.

Кстати, интересно отметить, что в период самоизоляции стало расти количество оплат различных онлайн-курсов, доступов к образовательным ресурсам – за четыре неполных недели апреля число таких покупок практически сравнялось с показателем за весь первый квартал.

- Насколько, по вашему мнению, эффективна мера по поддержанию торгово-сервисных предприятий на фоне коронавируса в виде ограничения эквайринговой комиссии за онлайн-операции по ряду социально значимых категорий?

— В целом тема регулирования тарифов платежных систем – тема непростая и очень чувствительная для розничного платежного рынка. У всех его участников и регулятора есть понимание, что необходимо аккуратно и взвешенно подходить к вопросу административного назначения или ограничения рыночных по своей сути ставок комиссии. И хотя данная мера была неоднозначно воспринята банковским сообществом, тем не менее, ситуация сегодня выходит за рамки всего того, с чем приходилось сталкиваться, и меры, предпринимаемые в такой момент, также беспрецедентны. Введено ограничение в размере 1% на ставку максимальной эквайринговой комиссии в ряде сегментов при онлайн-платежах. Платежная система «Мир» оперативно ввела временно в свои тарифы новые ставки межбанковской комиссии. По нашей экспертной оценке, предложенный уровень ставки интерчейндж для участников платежной системы "Мир" в 0,7% на операции, предложенные для регулирования ЦБ, в данных обстоятельствах будет обеспечивать адекватно эффективное соотношение интересов всех участников систем платежей по картам. Это временная и необходимая мера, которая вступила в силу с 15 апреля и будет действовать до 30 сентября.

Это требует и от платежных систем, и от банков доработки определенных технических настроек, а также внесения изменений в договорные отношения между банками и торгово-сервисными предприятиями, но об этом лучше спросить представителей банков.

- Платежные системы проработали с российскими банками механизм, который позволит пользоваться картами с истекшим сроком действия. Некоторые эксперты высказывали опасения, что это повысит риски социальной инженерии, так как держатели уделяют меньше внимания безопасности таких карт. Согласны ли вы, что их использование повышает риски социальной инженерии? Как их можно минимизировать?

— Такой запрос поступил нам от самих банков, которые понимают, что в сложившейся ситуации для многих клиентов визит в отделение банка для перевыпуска карты может быть затруднительным. Мы как платежная система этот вопрос проработали, ряд участников уже реализовали такую возможность. Что касается безопасности, уверен, что у держателей таких карт сложностей не возникнет. Напомню, что защита банковских карт и операций по ним обеспечивается и на уровне технологий, и банков, и платежных систем, и, конечно, самого держателя – ему необходимо соблюдать простые правила безопасности: не вводить данные карты на подозрительных сайтах, не называть третьим лицам PIN-код своей карты, CVC-код и другие данные – сотрудники банков никогда не запрашивают такую информацию. Никаких новых рисков или новых мер безопасности. Это элементарные правила, но именно они помогают обеспечить безопасность средств, которые находятся на счете держателя карты.

- Как на деятельности компании сказывается введенный в России режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции?

— Сегодняшний режим работы НСПК я бы назвал режимом повышенной ответственности и готовности, хотя он у нас и так всегда максимально высокий. У всех сотрудников есть понимание, как критичны могут быть любые сбои или неполадки в платежах, когда в обществе для большинства граждан и без того складывается не самая простая ситуация. Платежи должны проходить быстро, бесконтактно, с первой попытки.

В саму работу компании тоже были внесены коррективы, связанные с режимом повышенной готовности – все сотрудники компании, которые не задействованы в обеспечении бесперебойности и полноценного функционирования сервисов НСПК, с 16 марта были переведены на удаленный режим работы. А для сотрудников дежурных смен, обеспечивающих в круглосуточном режиме мониторинг и поддержку участников, систем и операционных процессов, обеспечен режим «чистой зоны», исключающий как на рабочем месте, так вне работы возможность заражения. Дежурные смены – это первая и вторая линии поддержки, ключевое звено обеспечения бесперебойности НСПК. Те, кто в силу своих обязанностей и режима информационной безопасности не может работать через удаленный доступ.

- Чистая прибыль НСПК за прошлый год выросла на 17% и составила 5,6 миллиардов рублей, оправдал ли полученный результат ваши ожидания? Какую прибыль компания рассчитывает заработать по итогам текущего года?

= Результат наши ожидания оправдал, хотя в прошлом году мы много вкладывались в развитие текущих и запуск новых проектов. Тем не менее, рост прибыли компании сохраняется, в том числе благодаря тому, что год от года продолжает расти рынок безналичных платежей – по данным Банка России, их количество выросло в прошлом году на 33% – с 29 до 38,6 миллиарда операций. Мы в НСПК также видим, что в 2019 году число межбанковских операций превысило показатель 2018 года в 1,4 раза. Особенно хочется отметить опережающий рост операций именно в платёжной системе "Мир", где доходность от каждой транзакции выше, чем при обработке операций других платежных систем. Об итогах 2020 говорить пока рано.

- Какую долю занимают сейчас карты "Мир" в общем объеме совершаемых в России карточных платежей? Сохраняются ли планы довести этот показатель до 23-24% в 2020 году?

— Да, мы планируем довести долю «Мира» в общем объеме карточных транзакций в РФ до этого уровня. По итогам четвертого квартала 2019 доля этот показатель составляет около 21%, и мы понимаем, что каждый следующий процент потребует от нас серьезной работы и будет даваться с большими, чем раньше, усилиями.

- Ранее вы говорили, что картами "Мир" можно будет повсеместно расплачиваться в Узбекистане уже в первом полугодии этого года. Как продвигается работа по этому направлению, проводятся ли уже тестовые операции? Расскажите, как идут работы по приему карт "Мир" в других странах-партнерах из ЕАЭС, в частности, в Белоруссии и Таджикистане?

— Нужно отметить, что пандемия коронавируса внесла свои изменения в экономические и финансовые процессы по всему миру, и в том числе в планы по нашей работе с международными партнерами, сдвинулись некоторые сроки по проектам.

В Кыргызстане уже большинство участников национальной платежной системы «Элкарт» начали прием наших карт, из 25 действующих в стране банков осталось подключить пять, это тоже серьезный блок работы, но тем не менее, большая ее часть уже выполнена. В Беларуси и Узбекистане сегодня около 50% платежной инфраструктуры – банкоматов и терминалов крупных банков уже работают с картами «Мир», и работы по обновлению сети устройств продолжаются. В Таджикистане подключение первого пилотного банка состоялось только в конце прошлого года, и наши коллеги из «Корти Милли» работают над подключением новых участников.

- В прошлом году вы подписали соглашение о сотрудничестве с национальной платежной системой Вьетнама. Когда планируется начать тестовые операции по приему "Мира" в этой стране?

— Тестовые операции были проведены еще в конце октября прошлого года. Сейчас нашими партнерами – вьетнамской корпорацией NAPAS вместе с двумя первыми участниками ведется работа по обновлению сети своих устройств.

- Ведутся ли в настоящее время переговоры с новыми турецкими банками о приеме карты "Мир"? Можете ли вы привести данные, насколько активно россияне пользовались национальными картами в прошлом году (средний чек и общая сумма совершенных транзакций)?

— Сегодня в Турции "Мир" принимается в терминалах и банкоматах двух крупнейших банков страны, но на этом наше взаимодействие с турецкими коллегами не заканчивается, мы продолжаем переговоры и с другими участниками платежного рынка Турции, чтобы продолжить расширять сеть приема «Мира».

- Пилотные операции по приему "Мира" в прошлом году прошли на Кипре. Ожидалось, что российская карта полноценно заработает там уже в апреле. Логично предположить, что на этих планах негативно отразилось распространение коронавируса, когда начать запуск карты планируется теперь?

— Как я уже говорил, это действительно сказывается на нашей работе за рубежом. Планируем вернуться к этому вопросу в течение первого же месяца после отмены режима изоляции как на Кипре, так и в нашей стране.

- Когда начнется пилотный проект по прямым денежным переводам через банки стран ЕАЭС? На сколько дешевле такие переводы будут по сравнению с действующими тарифами?

— Пилотный проект планируется запустить во втором полугодии. Сейчас уже успешно проведены тестовые операции с платежными системами "Узкард" и "Элкарт", завершается проработка некоторых технических вопросов на стороне как российских банков – "Русского Стандарта" и "Почта банка", участвующих в проекте, так и наших банков – партнеров из ЕАЭС.

Что касается стоимости таких переводов, то комиссию для пользователей, как и для других типов переводов с карты на карту устанавливает сам банк. Но мы рассчитываем, что они будут ниже, чем действующие тарифы за такие переводы по картам других платежных систем. Во-первых, все расчеты будут осуществляться в национальных валютах и курс конвертации будет более выгодным для держателей национальных карт. А во-вторых, мы установили низкие комиссии для банков – участников проекта. Нам очень важно развивать взаимодействие по многим направлениям с нашими партнерами из национальных платежных систем стран ЕАЭС и СНГ. И более низкие тарифы при обеспечении взаимодействия, дающие преимущества как гражданам, так и банкам-партнерам, и партнерским платежным системам – залог развития таких сервисов и межстранового взаимодействия.

- Один из самых ожидаемых проектов в Системе быстрых платежей — перевод зарплат по номеру телефона. Начались ли уже тестовые операции? Когда, по вашей оценке, проект может быть официально запущен? Какие риски и технические сложности создает такой способ перечисления зарплат?

— Сейчас мы прорабатываем подходы к возможной реализации этого проекта и различные варианты сценариев. Это не самая простая задача, так как у банков-участников есть разные мнения о таком функционале, и нам необходимо учесть множество нюансов, чтобы выработать наиболее оптимальное для всех участников решение.

- Насколько активно россияне пользуются возможностью оплатить товар посредством QR-кода? Можете ли вы назвать величину среднего чека?

— Мы видим, что этот способ оплаты начинает набирать популярность. В марте этого года число ежемесячных С2В-платежей выросло более чем в четыре раза по сравнению с январем.

Средние чеки мы видим очень разные – в зависимости от категории торгово-сервисного предприятия, которое предлагает такой способ оплаты своим клиентам. Например, до начала периода самоизоляции средний чек в вендинговых аппаратах в офисах или торговых центрах – около 100 рублей, интернет-магазинах одежды – от 2 до 5 тысяч рублей, за пополнение брокерских счетов–десятки тысяч рублей.

- Как на работе системы скажется подключение к ней Сбербанка? Какие изменения с точки зрения статистики переводов вы видите с момента подключения к ней крупнейшего российского банка в тестовом режиме?

— Пока мы не видим значимых изменений в статистике переводов, поскольку функционал С2С-операций через СБП доступен сейчас ограниченному количеству клиентов Сбербанка. Но, безусловно, крупнейший российский банк важен в этом проекте, и мы рассчитываем на существенный рост количества пользователей СБП после того, как Сбербанк подключит всех своих клиентов.

- Некоторые банки говорили о том, что с момента запуска Системы быстрых платежей россияне стали реже снимать наличные в банкоматах. Какие еще тенденции вы фиксируете? В целом, как часто держатели карт "Мир" снимают наличные? Какова доля безналичных операций по картам "Мир"? Ожидаете ли вы, что она вырастет на фоне коронавируса и сможет удержаться на этом высоком уровне?

— Мы видим, что даже с учетом внутрибанковских операций снятие наличных по «Миру» в первом квартале 2020 составляла около 11%, и эта доля продолжает снижаться. Это связано как с ростом рынка безналичных платежей по картам, так и с запуском СБП.

- В скором времени в Системе быстрых платежей появятся pull-переводы, и можно будет делить запросить перевод средств у других пользователей для оплаты общего счета и крупных покупок. Над какими еще проектами в настоящее время ведется работа?

— Основной сценарий для названных pull-операций – это быстрый и удобный для пользователя СБП перевод средств именно между собственными счетами в разных банках, первые такие операции планируем провести в системе уже этим летом.

Из ближайших планов отмечу развитие мгновенного счета, при котором пользователь может оплачивать с помощью СБП покупки в мобильных приложениях, когда нет возможности сканировать QR-код камерой смартфона. До конца года планируется запустить пилот по "подпискам"- сценарий, при котором, например, ежемесячные платежи за использование различных сервисов могут списываться на регулярной основе с выбранного счета пользователя.

- Какая доля российских банков в настоящее время выпускает карты "Мир" с отечественным чипом? Планируется ли перевести все карты на отечественный чип? В течение какого срока получится это сделать?

— Мы можем лишь рекомендовать банкам в приоритетном порядке сотрудничать с российскими производителями, но окончательный выбор – какие составляющие использовать для своих карт – всегда остается за банками. Нами определены единые требования и спецификации ко всем элементам платежной карты, а также российским и зарубежным технологиям, которые могут использоваться эмитентами и обеспечивать держателям карт полную безопасность операций. Большинство карт "Мир", выпущенных с использованием российского чипа, сегодня выпускает "Почта Банк". Планов перевести в обязательном порядке все банки на выпуск карт с таким чипом у нас нет.

- Расскажите о том, как продвигается проект по снятию наличных на кассе магазинов? Сколько банков в нем участвуют, сколько в среднем россияне снимают денег на кассе? Каковы планы по развитию проекта на ближайший год?

— Сервис ориентирован, прежде всего, на повышение финансовой доступности в отдаленных регионах. Сегодня в этом проекте участвуют шесть банков и у держателей карт "Мир" есть возможность снятия наличных в более чем 4 тысячах торговых точек. С конца июля будет доступна техническая возможность снятия наличных в тех ТСП, где эмитент карты и эквайер – два разных банка (сейчас такая опция есть только в том случае, если это один и тот же банк). Средний чек составляет примерно 2 тысячи рублей. Надо отметить, что в соответствии с политикой безопасности банков сейчас сумма таких операций ограничена 5 тысячами рублей.