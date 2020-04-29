МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в феврале 2020 года сократился в три раза по сравнению с январем, составив 400 миллионов долларов, следует из материалов Банка России.

"В феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился в три раза и составил 0,4 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары США уменьшился в 5,6 раза, на европейскую валюту — в 1,7 раза", — говорится в сообщении регулятора.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в феврале сократился на 11% по сравнению с январем и составил 3,2 миллиарда долларов, совокупное предложение — выросло на 24%, до 2,7 миллиарда долларов.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках в феврале сократился по сравнению с январем на 26% — до 1,3 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 33% меньше, чем месяцем ранее, евро — на 13%. Количество операций физлиц по покупке наличной иностранной валюты в феврале сократилось на 11% и составило 1,3 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 18% — до 1018 долларов.

Продажи наличной валюты банкам население увеличило на 37% — до 1,1 миллиарда долларов. Продажи долларов выросли на 41%, евро — на 32%. Количество сделок по продаже населением наличной валюты по сравнению с январем увеличилось на 9% — до 1,5 миллиона сделок. Средний размер сделки вырос на 26% и составил 727 долларов.

Также ЦБ отмечает, что банки в феврале ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1 миллиард долларов — на 60% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 68%, евро — на 40%. Объем вывоза наличной иностранной валюты банками в феврале снизился на 31% и составил 400 миллионов долларов.