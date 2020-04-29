МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Количество выявленных поддельных денежных знаков в банковской системе РФ в первом квартале 2020 года составило 11,279 тысячи штук, сократившись на 9,5% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, сообщает Банк России.

"Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким. В I квартале 2020 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России сократилось на 9,5% по сравнению с IV кварталом 2019 года и составило 11 279 штук", — говорится в сообщении.

Больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей (8,632 тысячи штук), в 4,6 раза меньше – номиналом 1 тысяча рублей (1,893 тысячи штук), поддельных двухтысячных банкнот выявлено 410. Меньше всего обнаружено поддельных десятирублевых купюр (2). Также были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (134) и 5 рублей (16).

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе (6,221 тысячи штук).

Поддельных банкнот иностранных государств за первый квартал было обнаружено 469 штук, что на 12,7% меньше четвертого квартала 2019 года. Большинство из них составили доллары США (410). Также были обнаружены поддельные евро (42) и китайские юани (17).