МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Наличные деньги как переносчик вирусных инфекций не более опасны, чем любые другие предметы, заявил гендиректор "Гознака", печатающего банкноты, документы и чеканящего монеты, Аркадий Трачук.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По его словам, обсуждение вопроса о том, что банкноты могут быть переносчиком инфекций — тема "достаточно давняя" и развивается последние десятилетия.

"И много исследований было по этому поводу. И в целом картина выглядит следующим образом: банкноты в этом смысле являются не большим и не меньшим носителем такого рода инфекций, чем любые другие предметы, которые находятся в публичном обращении, то есть ручки двери, общественный транспорт и все что с этим связано", — сказал Трачук в ходе видеоконференции Ассоциации банков России (АБР) по наличному денежному обращению.

Ранее в пресс-службе "Гознака" РИА Новости сообщали, что российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому они защищены от вирусов и микробов.

Между тем Сбербанк в начале апреля рекомендовал клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения коронавирусом.