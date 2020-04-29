МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, Mastercard Inc., за прошлый квартал сократилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,693 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,68 доллара против 1,8 доллара в январе-марте 2019 года. Выручка составила 4,01 миллиарда долларов (рост на 3% к показателю годичной давности). Эксперты ожидали увидеть показатель ровно на уровне 4 миллиарда долларов.

По состоянию на 31 марта компанией было выпущено 2,6 миллиарда карт Mastercard и Maestro. Валовый объем операций в местных валютах по картам компании в пересчете на доллары вырос на 8%, до 1,6 триллиона долларов.

"Пандемия COVID-19 стала очень трудным временем для всех. Мы нацелены на обеспечение безопасности своих сотрудников и поддержку наших клиентов, малых предприятий, сообществ и государственных партнеров", — также приводится в пресс-релизе слова главы компания Аджая Банги (Ajay Banga).

Mastercard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.