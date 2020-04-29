МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Новикомбанка по МСФО в 2019 году снизилась в 2 раза, до 9,136 миллиарда рублей с 18,432 миллиарда рублей годом ранее, сообщается в материалах кредитной организации.

Процентный доход Новикомбанка за 2019 год вырос на 32,2% и составил 15,324 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась в 1,6 раза и составила 11,423 миллиарда рублей.

Активы Новикомбанка на 31 декабря 2019 года увеличились на 16,4% и превысили 473,6 миллиарда рублей. Обязательства банка на конец года выросли на 15,3% и составили 434,4 миллиарда рублей.

Новикомбанк был основан в 1993 году, приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Согласно данным рейтинга РИА Новости, Новикомбанк на 1 марта занимал в российской банковской системе 24-е место с активами в размере 523 миллиарда рублей.