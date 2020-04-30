МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом квартале 2020 года снизилась на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 120,5 миллиарда рублей, сообщил крупнейший российский банк.

"Чистая прибыль группы составила 120,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Таким образом, показатель оказался значительно хуже консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков и предполагавшего снижение чистой прибыли только на 30,7% — до 157,1 миллиарда рублей.

Вклады населения в Сбербанке за первый квартал 2020 года увеличились на 3,2% и по состоянию на 31 марта составили 14,67 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов увеличились на 13,9% — до 8,392 триллиона рублей, следует из отчетности банка по МСФО.

Средства клиентов Сбербанка в целом в первом квартале выросли на 6,9% и достигли 23,062 триллиона рублей.

Сбербанк в первом квартале нарастил кредиты физлицам на 3,9%, компаниям — на 8%. "Кредиты группы увеличились на 6,5% за 1 квартал — до 23,2 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 3,9% — до 8,2 триллиона рублей, корпоративный кредитный портфель вырос на 8% — до 15 триллионов рублей", — сообщил банк.

Расходы Сбербанка на резервы в первом квартале текущего года выросли в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 167,1 миллиарда рублей, говорится в отчетности.

При этом чистый расход на создание резерва по долговым финансовым активам в первом квартале вырос в 7 раз — до 138 миллиардов рублей, а переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества увеличилась на 3,2%, до 29,1 миллиарда рублей.

В банке пояснили, что в существенной степени это связано с ростом макропоправок, предусмотренных МСФО9 для отражения ухудшения макропрогнозов на фоне глобального шока от коронавирусной пандемии и падения нефтяных цен. Эффект от роста макропоправок составил 44,3 миллиарда рублей, указали в Сбербанке.

Показатель оказался выше прогноза аналитиков, опрошенных РИА Новости, которые ожидали расходы на резервы в первом квартале на уровне 145,3 миллиарда рублей.