МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Банк России в четверг аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО "Морган Стэнли Банк" — российской "дочки" Morgan Stanley, говорится в сообщении регулятора.

Лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности аннулированы на основании заявлений организации, то есть "Морган Стэнли Банк" добровольно отказался от лицензий профучастника.

В конце 2018 года стало известно, что банк Morgan Stanley принял решение перевести валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями из московского в лондонский офис.

Совет директоров "Морган Стэнли Банк" 31 марта 2020 принял решение об отказе от осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и 13 апреля передал в Банк России заявления об аннулировании лицензий профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, сообщается на сайте банка.

Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, в 2005 году "Морган Стэнли Банк" получил лицензию на осуществление банковской деятельности, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность. В 2008 году "Морган Стэнли Банк" получил бессрочную брокерскую лицензию, а также бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность.