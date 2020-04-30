МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россияне с момента запуска Системы быстрых платежей совершили в ней более 13 миллионов операций на сумму свыше 112 миллиардов рублей, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. Видео с ее участием размещено на сайте ЦБ. Российские банки сделали бесплатными переводы до 100 тыс рублей в СБП

Система быстрых платежей (СБП) Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку.

"С момента запуска системы через нее совершено более 13 миллионов операций на общую сумму, превышающую 112 миллиардов рублей", — привела данные Бакина.

Банк России с 1 мая устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в этой системе: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально 1500 рублей.

"Мы проанализировали переводы, которые осуществляются в системе, и увидели, что 100 тысяч рублей — эта та самая величина, которая покрывает основные потребности граждан при осуществлении переводов своим родственникам, при погашении кредитов в разных банках или переводе заработной платы на свои счета, открытые в другом банке", — добавила Бакина.

Как показал опрос, проведенный РИА Новости, российские банки успели подготовиться к введению ограничений по тарифам в Системе быстрых платежей и отменили клиентскую комиссию за переводы на сумму до 100 тысяч рублей, ряд банков и вовсе сохранил переводы в рамках системы полностью бесплатными.