МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. На пополнение резервов государственных микрофинансовых организаций (МФО), а также региональных гарантийных организаций будет выделено 2 миллиарда рублей, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные займы, а также реструктуризировать свои долги. Мы выделим 2 миллиарда рублей бюджетам субъектов Российской Федерации на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций", — сказал Мишустин.