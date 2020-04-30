МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком семь дней в четверг составил 551,317 миллиарда рублей при лимите в 200 миллиардов, следует из материалов Казначейства.

Объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 200 миллиардов рублей. В аукционе приняли участие девять банков, заявки шести из них были удовлетворены. Дата внесения средств — 30 апреля, возврата — 7 мая.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.