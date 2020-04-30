МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Банк России 6 мая проведет аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объеме 1 триллион рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, а второй части — 12 мая, сообщается на сайте регулятора.

"Для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 6 мая 2020 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 1 триллион рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 12 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

При этом ЦБ отметил, что текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточен для устойчивого функционирования финансовой системы РФ.

Банк России также добавил, что продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.