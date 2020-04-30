МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Явных причин для возобновившегося роста биткоина нет, так как этот инструмент во многом является спекулятивным. Вероятно, "быки" пытаются закрепиться на отметке в 10 тысяч долларов, однако дальнейший рост криптовалюты вряд ли возможен, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".​

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, утром 30 апреля биткоин дорожал на 18,06%, до 9,33 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 17,13%, до 9306 долларов. Ранее в ходе торгов темпы роста превышали 20%, цена криптовалюты впервые с 25 февраля 2020 года достигала отметки в 9,46 тысячи долларов на Binance.

РОСТ БЕЗ ПРИЧИН

Причин для роста нет, но они и не требуются в спекулятивных инструментах, поэтому тем, кто, несмотря на риски, решил работать с биткоином, необходимо очень четко реагировать на текущую конъюнктуру и принимать верные и быстрые решения, считает создатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко.

"Биткоин —"вещь в себе", новые деньги для нового цифрового мира, который еще не наступил, поэтому сегодня это аналог электронного казино для очень многих участников рынка криптовалют", — соглашается профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Он добавляет, что такой высокоманипулятивный актив находится под воздействием "китов" (держателей крупных сумм соответствующей криптовалюты), поэтому к резким движениям котировок биткоина надо относиться крайне осторожно, тем более что основные его конкуренты не показывают такой же впечатляющей динамики, хотя почти все криптовалюты в зеленой зоне.

"Иногда подобный всплеск котировок объясняется приходом новых игроков, использующих криптовалюту для проведения денежных транзакций скрытых от "всевидящего ока" мировых центральных банков", — говорит Ордов.

ЗАВЕТНЫЕ 10 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Объемы биржевого рынка биткоина в последние дни относительно большие, что может свидетельствовать о желании "быков" достичь и закрепиться выше 10 тысяч долларов, что в этом году в феврале так и не удалось осуществить, считает Ордов.

С ним соглашается Клопенко. Он добавляет, что уровень около 10 тысяч долларов является хорошим для продажи, а не для покупки, и вероятность дальнейшего понижения выше, чем роста.

"Но, опять же, так как инструмент исключительно спекулятивный, отрицать возможность ни одного, ни другого нельзя", — говорит он.

"Пока новые рекорды котировок биткоина оставляют главный вопрос — это будут рекорды за последние пару лет по "хаям" (маскимумам) или "лоям" (минимумам). Даже не знаю, какой вариант сейчас более вероятен", — резюмирует Ордов.​