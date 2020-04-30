Биткоин растет во время кризисов: стоит ли купить криптовалюту
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Явных причин для возобновившегося роста биткоина нет, так как этот инструмент во многом является спекулятивным. Вероятно, "быки" пытаются закрепиться на отметке в 10 тысяч долларов, однако дальнейший рост криптовалюты вряд ли возможен, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, утром 30 апреля биткоин дорожал на 18,06%, до 9,33 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 17,13%, до 9306 долларов. Ранее в ходе торгов темпы роста превышали 20%, цена криптовалюты впервые с 25 февраля 2020 года достигала отметки в 9,46 тысячи долларов на Binance.
РОСТ БЕЗ ПРИЧИН
Причин для роста нет, но они и не требуются в спекулятивных инструментах, поэтому тем, кто, несмотря на риски, решил работать с биткоином, необходимо очень четко реагировать на текущую конъюнктуру и принимать верные и быстрые решения, считает создатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко.
"Биткоин —"вещь в себе", новые деньги для нового цифрового мира, который еще не наступил, поэтому сегодня это аналог электронного казино для очень многих участников рынка криптовалют", — соглашается профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Он добавляет, что такой высокоманипулятивный актив находится под воздействием "китов" (держателей крупных сумм соответствующей криптовалюты), поэтому к резким движениям котировок биткоина надо относиться крайне осторожно, тем более что основные его конкуренты не показывают такой же впечатляющей динамики, хотя почти все криптовалюты в зеленой зоне.
"Иногда подобный всплеск котировок объясняется приходом новых игроков, использующих криптовалюту для проведения денежных транзакций скрытых от "всевидящего ока" мировых центральных банков", — говорит Ордов.
ЗАВЕТНЫЕ 10 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Объемы биржевого рынка биткоина в последние дни относительно большие, что может свидетельствовать о желании "быков" достичь и закрепиться выше 10 тысяч долларов, что в этом году в феврале так и не удалось осуществить, считает Ордов.
С ним соглашается Клопенко. Он добавляет, что уровень около 10 тысяч долларов является хорошим для продажи, а не для покупки, и вероятность дальнейшего понижения выше, чем роста.
"Но, опять же, так как инструмент исключительно спекулятивный, отрицать возможность ни одного, ни другого нельзя", — говорит он.
"Пока новые рекорды котировок биткоина оставляют главный вопрос — это будут рекорды за последние пару лет по "хаям" (маскимумам) или "лоям" (минимумам). Даже не знаю, какой вариант сейчас более вероятен", — резюмирует Ордов.
https://1prime.ru/finance/20200430/831370294.html