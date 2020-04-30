МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ расширяет на средний бизнес действие программы по предоставлению поручительств банкам для зарплатных кредитов под 0%. Теперь поручительства института развития будут направлены на обеспечение возврата кредитов по нулевой ставке, выданных РСХБ предпринимателям не только микро и малого бизнеса, но и среднего, говорится в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

"Для организаций развития важно, чтобы правительственные меры поддержки были как можно быстрее доведены до предприятий и помогли им пройти наиболее острую фазу. Сейчас, когда обсуждается поэтапное снятие ограничений, именно предприниматели выступят в качестве драйвера восстановления экономической активности в стране. Сегодня мы планируем полностью выполнить нашу программу по предоставлению поручительств коммерческим банкам — доведем ее до 100 млрд рублей, выберем весь объем", — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

ВЭБ. РФ также увеличил объем поручительства, выданного в пользу РСХБ на 1 млрд рублей. Общий объём поручительства в пользу этого банка теперь составляет 1,75 млрд рублей. Всего на сегодняшний день ВЭБ. РФ выдал поручительства 12 банкам на 80,895 млрд рублей.

Также ВЭБ. РФ выдал поручительства новым участникам данной программы. Поручительство на сумму 1,545 млрд рублей выдано в пользу одного из крупнейших региональных банков — Банку "Санкт-Петербург".