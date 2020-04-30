МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Банк России в среду, 6 мая, проведет депозитный аукцион сроком одна неделя, следует из материалов регулятора.

Уточняется, что максимальная возможная процентная ставка в заявке — 5,5% годовых. Дата привлечения денежных средств в депозит — 6 мая, дата возврата депозита и уплаты процентов — 13 мая. Минимальная сумма одной заявки — десять миллионов рублей.

ЦБ возобновил депозитные аукционы в августе 2016 года после полутора лет перерыва на фоне притока ликвидности в банковский сектор.