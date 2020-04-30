МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сбербанк направит более трех миллиардов рублей на борьбу с пандемией коронавируса, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств против вируса, а также на создание условий их доступности для россиян, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"В связи с непростой ситуацией, с которой столкнулось все российское общество, Сбербанк направляет более трех миллиардов рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности гражданами нашей страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, средства будут направлены на поддержку региональных организаций здравоохранения, на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию уже летом этого года инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун.

Банк также сообщает, что в части поддержки создания вакцин и лекарств от коронавируса средства будут направлены в координации с Минздравом России федеральному "Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи", Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" и другим исследовательским организациям.

"Топ-менеджеры банка приняли решение направить на эти цели свою заработную плату за апрель и призвали всех сотрудников, акционеров, клиентов и партнеров Сбербанка по возможности внести свой вклад в этот проект, направленный на борьбу с заболеванием, предотвращение повторения эпидемии и являющийся посильным вкладом в будущее страны", — добавляется в сообщении.