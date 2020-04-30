МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый приток средств в российские паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в 2019 году стал максимальным за 5 лет, составив 645,1 миллиарда рублей, что почти втрое превышает показатель предыдущего года, говорится в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов" Банка России.

"В 2019 году рынок паевых инвестиционных фондов (ПИФ) побил сразу несколько рекордов. Нетто-приток средств в ПИФы был максимальным за последние пять лет, доля их активов в ВВП достигла 4,7%, а число пайщиков увеличилось почти на 240 тысяч единиц", — говорится в обзоре.

"Чистый приток средств в ПИФы в 2019 году составил 645,1 миллиарда рублей, что почти втрое превышает прошлогодний показатель. Доля их активов в ВВП достигла 4,7%. Основной приток средств произошел в закрытых ПИФах (520,1 миллиарда рублей), на которые по-прежнему приходится почти 90% совокупной рыночной стоимости чистых активов (СЧА)", — указывается там же.

Наблюдался рост спроса на паи ЗПИФов со стороны физических и юридических лиц, который может продолжиться в условиях перевода инвесторами части своих активов в российскую юрисдикцию, полагают аналитики ЦБ РФ.

Средневзвешенная доходность открытых ПИФов, которые ориентированы на работу с массовыми клиентами — физическими лицами, в 2019 году увеличилась на 9,2 п.п. и достигла 13,8%, в то время как средневзвешенная ставка по депозитам граждан в 2019 году составляла 6,6%. Доходность по всем типам ПИФов выросла на 8,7 п.п., до 10,1%, а у формирующегося сегмента биржевых ПИФов она достигла 21%, подсчитали аналитики ЦБ РФ.

"Последовательное снижение ставок по вкладам на протяжении 2019 года стало одной из главных причин повышения интереса инвесторов к альтернативным инструментам. Число новых пайщиков ПИФов выросло на 14,3%, до 1,9 миллиона, максимальный прирост зафиксирован в открытых фондах (+171,1 тысячи, до 741,9 тысячи)", — указывается там же.