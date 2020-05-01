КИЕВ, 1 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов с целью расширения помощи бедным семьям, 50 миллионов долларов будут направлены на борьбу с новым коронавирусом, сообщается в пятницу на сайте организации.

"Совет директоров Всемирного банка сегодня утвердил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода. В рамках дополнительного финансирования 50 миллионов долларов США будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса)", — говорится в релизе.

Отмечается, что эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единоразовые выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности директора ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекса Кремера.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались. Число зараженных на Украине за последние сутки выросло на 455 человек — до 10 861, еще 11 больных скончались, всего жертв 272.