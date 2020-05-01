МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процесс присоединения Связь-банка, сообщила пресс-служба ПСБ.

"Успешно завершена начатая в прошлом году интеграция Связь-банка на базе ПСБ. В результате присоединения активы ПСБ выросли более чем на 200 миллиардов рублей, капитал увеличится на 22 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках интеграции были проведены объединение баз клиентов, перестройка бизнес-процессов и централизации информационно-технологической инфраструктуры, а ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-банка по действующим договорам на прежних условиях.

"Новые клиенты ПСБ как опорного банка оборонно-промышленного комплекса получат высококвалифицированное обслуживание контрактов по гособоронзаказу", — также указали в пресс-службе.

В итоге к сети офисов ПСБ добавились 24 дополнительные точки продаж в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии — Алании, Республике Марий Эл, Туве, Карелии, Якутии, Еврейской автономной области, Орловской и Томской областях, и сеть объединенного банка теперь насчитывает 325 отделений.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество.