МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Российское правительство рекомендовало Сбербанку ежедневно представлять в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ информацию о перечислении материальной помощи россиянам, которые пока не могут выехать из-за рубежа.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

"Рекомендовать публичному акционерному обществу "Сбербанк России" ежедневно представлять в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ информацию о проведенных на основании решения специально образованной комиссии МИД РФ платежах, а также о технических причинах невозможности проведения таких платежей в целях уведомления о них заявителя", — говорится в документе.