МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Вкладывать деньги в товар, даже в период обвала рубля, не имеет смысла, рассказал агентству "Прайм" гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.

Идея покупки товаров в период обвала рубля — неправильная. "Покупкой товара защитить свои накопления не получится", — сказал он.

"Сама цель спасти рубль утопична – нет никакого смысла перекладывать деньги в товар, ведь товар – это пассив", — отметил эксперт.

"Даже если рассматривать вложение денег в недвижимость, то одно дело, когда недвижимость рассматривается как актив, и совсем другое — если она приобретается только ради вложения средств", — добавил специалист.

Как сообщил агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер, с конца февраля, когда разгорелся мировой кризис на фоне пандемии, российский рубль потерял около 10%.

“Период самоизоляции снизил потребительские расходы. Таким образом, сформировался некий отложенный спрос", — сказал он. По словам эксперта, по ряду потребительских товаров — бытовая техника, телекоммуникационное оборудование, автомобили и запчасти — может наблюдаться локальный дефицит, что приведет к кратковременному росту их стоимости.

Зельцер подчеркнул, что с течением времени восстановление цепочек поставок неминуемо приведет к балансу спроса и предложения и снизит цены. Таким образом, речь идет лишь об отложенном спросе на товары длительного пользования, полагает он.

Вклады физлиц в банках РФ в марте с учетом валютной переоценки выросли на 2%, до 31,466 триллиона рублей. При этом сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен.

Согласно исследованию сервиса Работа.ру, расходы большинства россиян на фоне распространения коронавируса остались на прежнем уровне, поэтому они не откладывают денежные средства, накоплениями на "черный день" обладают порядка 40% россиян.