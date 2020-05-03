КИЕВ, 3 мая — ПРАЙМ. Украинский олигарх Игорь Коломойский намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за принятого банковского закона, который не позволит ему судиться на Украине за Приватбанк, бывшим владельцем которого он является, об этом Коломойский заявил в комментарии изданию Hromadske ("Общественное").

Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел все поправки и рекомендовал к принятию законопроект о банковском регулировании, запрещающий возвращение национализированного Приватбанка олигарху Игорю Коломойскому. Принятие документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Однако к нему депутаты подали рекордные 16 тысяч правок. По словам главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, парламент может рассмотреть данный вопрос на внеочередном заседании после 10 мая.

"Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов (бывший глава Администрации президента времен Януковича – ред.), кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим вердикт Европейского суда, национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой в этом вопросе", — отметил Коломойский.

По его словам, обращение в ЕСПЧ последует сразу же после того, как банковский закон будет принят. Представлять свои интересы олигарх доверит бывшему главе Администрации президента Украины Андрею Портнову.

"Когда примут закон, тогда уже буду обращаться. Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединении и он все выиграл", — объяснил Коломойский.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации этого банка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.