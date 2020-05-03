ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая — ПРАЙМ. Предоставление льготной ипотеки позволит предотвратить резкое падение спроса на жильё в России, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Я думаю, что льготная ипотека, безусловно, позволит", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Вы знаете, люди у нас хорошо считают. Ты на 20 лет можешь взять кредит сегодня под 6,5%, эти 6,5% точно совершенно снивелируются, и это для людей очень выгодно", — отметил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, россияне уже демонстрируют большой интерес к новому банковскому продукту.

"Большой интерес, уже тысячи заявок в банках на оформление. И часть людей уже оформили", — добавил он.