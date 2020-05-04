МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) наложил ограничения на распоряжение имуществом бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина и других экс-руководителей банка на сумму около 5,6 миллиарда рублей.

Как следует из опубликованного определения суда, обеспечительные меры приняты в рамках рассмотрения четвертого заявления АСВ о взыскании убытков с Хотина и других бывших контролирующих лиц "Югры".

Как и в первых трех исках – на общую сумму около 7,9 миллиарда рублей – соответчиками Хотина выступают бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев и АО "Комплексные инвестиции". Всего же в четвертом заявлении АСВ соответчиками указаны еще 12 филзиц и две компании.

Суд назначил предварительное заседание по новому заявлению АСВ на 26 июня, предварительные слушания по предыдущим состоятся 3 июня. Ранее суд также принял обеспечительные меры по трем первым искам, наложив арест на имущество ответчиков, в том числе денежные средства на счетах.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим. ЦБ оценивал "дыру" в капитале банка в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации.

В отношении Хотина и других руководителей банка, в том числе Шиляева, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле 2019 года отправил Хотина и Шиляева под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.