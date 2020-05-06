МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российские власти рассматривают раздачу населению "денег с вертолета" в качестве крайней меры, поэтому такую меру могут использовать после того, как ключевая ставка будет снижена до нулевой зоны и будут реализованы программы "количественного смягчения", сообщил агентству "Прайм" главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Министр финансов Антон Силуанов ранее в среду в интервью газете "Ведомости" заявил, что Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.

"Полагаем, что "вертолетные деньги" могут рассматриваться правительством и регулятором как крайняя мера, стоящая на последнем месте в "списке" нестандартных мер поддержки. Другими словами, "вертолетные деньги" по мнению экономического блока могут использоваться после того, как ставки снижены де-факто в около нулевую зону, регулятор реализует программы "количественного смягчения", в том числе покупает долги и с пониженным уровнем качества и так далее", — считает эксперт.

Покатович добавил, что данная мера может быть реализована в России без критических негативных последствий как для инфляции, так и для бюджетной устойчивости, поскольку ее можно применять с использованием различных спецификаций как в отношении объемов предоставляемых сумм, так и в отношении форматов возвратности данных средств государству.

Эксперт отметил, что основным плюсом использования данной меры может стать более масштабная и быстрая поддержка совокупного спроса в экономике, поскольку ее "покрытие" населения будет существенно выше в сравнении с прямой адресной поддержкой.

"За деньгами смогут обратиться все, кому это нужно, без необходимости соответствовать каким-либо установленным критериям. В моменте эта поддержка может оказаться необходимой для некоторых слоев населения, которые в определённых случаях не могут претендовать на адресную помощь от государства, но критически в ней нуждаются. Фактически в этом случае может работать принцип "предложить деньги всем, а дальше работать с теми, кто использовал данный ресурс", — заключил он.