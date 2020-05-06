МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Аукцион Банка России по размещению купонных облигаций на 302,373 миллиарда рублей не состоялся из-за того, что была подана заявка только одного участника, следует из материалов регулятора.

Дата расчетов по аукциону была установлена на 6 мая, дата погашения — 15 июля.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.